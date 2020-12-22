ЮНИСЕФ передаст в больницы востока Украины 100 кислородных концентраторов

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке правительства Германии передаст в больницы восточных областей Украины 100 кислородных концентраторов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Сейчас весь мир находится в упорной борьбе с общим врагом – COVID-19, ведь только вместе мы способны его быстрее преодолеть. Обеспечение больниц средствами защиты и оборудованием, поддержка медицинских работников, а также вакцинация, на сегодняшний день – это приоритетные задачи как для Украины, так и для всего мира. Я благодарю всех наших международных партнеров за поддержку и помощь. Только объединившись, мы сильнее врага», – отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Кислородные концентраторы будут поставлены в опорные больницы Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что половину партии оборудования получат медицинские учреждения вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

«Кислородная поддержка критически важна для больных, у которых в результате COVID-19 развивается кислородная недостаточность. Это то, что помогает человеку пережить COVID. Мы благодарны партнерам, которые позволяют нам поддерживать Украину необходимым в это непростое время, и заботимся о том, чтобы помощь пришла к тем, кто нуждается в ней больше всего», – подчеркнула и.о. главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл.