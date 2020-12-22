Повышение с 1 января: На Луганщине пенсии пересчитали более 63 тысячам человек

На Луганщине с 1 января 2021 года повысят пенсии более 63 тысячам пенсионеров, достигшим 65 лет. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

В ПФУ напомнили, что с 1 января 2021 года у пенсионеров, достигших 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, минимальный размер пенсионной выплаты будет составлять 2 400 грн (6 000 грн – минимальная заработная плата с 01.01.2021 х 40%).

«Автоматизированным способом пересчитаны пенсии 64 757 жителям Луганской области. Пенсии увеличатся у 63 411 человек. Средний размер повышения составит 344,99 грн», – говорится в сообщении.

Как отмечается, перерасчет пенсий проведен в соответствии с ч. 2 ст. 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в размере 40% минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.