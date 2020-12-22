Многие аппараты не работают: Жители Донецка делятся, где можно пройти МРТ-диагностику

В неподконтрольном украинским властям Донецке нет мощных аппаратов МРТ-диагностики – магнитно-резонансных томографов. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Дончанка Валентина обратилась за советом в местное сообщество. «Есть ли в Донецке работающие МРТ мощностью не менее 1 Тесла? Дорожная клиническая больница, республиканская травматология, Донецкое областное клиническое медобъединение ДОКТМО – не работают! А еще?», – написала Валентина.

Многие люди поделились ответами, в каких лечебных учреждениях (и не только в Донецке), в том числе в частных, есть работающие МРТ-аппараты. Однако все они – маломощные:

Наталья: «Макеевка, руд. больница»;

Юлия: «Там, по-моему, 0,4»;

Тата: «0,2»;

Елена: «А в "Герце"?»;

Лариса: «В "Герце" 0,4»;

Олег: «Онкология… 0,2 Тесла»;

Ольга: «В "Медлайфе"?»;

Валентина: «0,2 Тесла»;

Наталья: «А в Енакиево отремонтировали аппарат МРТ, поищите в сети информацию. Я мельком где-то видела. ЦГБ. Без направления делают, но нужно записываться, там очередь»;

Карина: «Кто знает, какой аппарат стоит в "Хелс" (рядом с травматологией). Все невропатологи из поликлиник направляют туда. Смущает тот факт, что направления выписываются на специальных бланках с указанием движения. Наводит это все на определенные мысли об откатах. В принципе, мне это все равно, лишь бы только быть уверенным, что там хороший аппарат стоит»;

Валентина: «Нашла... 0,36 Тесла. Это в "Хелсе"»;

Карина: «Он еще слабее получается, чем в "Герце"?».

Дончане отмечают, что более мощное оборудование найти не удастся:

Александр: «Нет в Донецке мощных МРТ»;

Тата: «Мощнее не найдете. Я весной искала. Делали там, в здании травматологии. Куда звонила, посмеялись, сказали, что половина вообще не работает, а тут еще 1 Тесла хотят… 0,36 Тесла. Можно без направления. Весной обзвонила всех, кого нашла. Этот вариант был лучший среди работающих».

Среди вариантов предлагаются также российский Ростов и находящийся на подконтрольной украинским властям территории Мариуполь.

«А еще проще съездить в Ростов. Клиник много, работают и в сб-вс, допоздна», – советует Наталья.

Однако проще съездить – человеку здоровому, отмечает Валентина.

При этом есть аппарат и в Мариуполе. «В Мариуполе в больнице интенсивной терапии аппарат 1,5 Тесла», – пишет Владимир.

Но и туда попасть из-за блокирования незаконными вооруженными формированиями пунктов пропуска на линии разграничения нереально.

«Думала, может я не все пробила в Донецке. Похоже, что действительно нет», – резюмирует Валентина.