Сводка из зоны ООС за 21 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Ранены двое украинских военных. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Золотого-4 НВФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По позициям украинских военных неподалеку от Пивденного, Луганского и поселка Шумы (Торецк) противник вел огонь из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов противника двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, медики оказали им квалифицированную помощь. Состояние здоровья воинов – удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На многочисленные и прицельные обстрелы НВФ украинские военные открывали огонь.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины в минувшие сутки дважды нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 21 единица. Огонь велся на горловском направлении. В зоне обстрелов оказался район поселка шахты 6/7 в Горловке. Украинские военные применяли минометы калибрами 82 и 120 мм, а также гранатометы РПГ и СПГ. В районе села Водяное к северу от Донецка и села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) зафиксированы взрывы в результате проведения инженерных работ на позициях ВСУ».

Также в «ДНР» заявляют, что «армия Киева сегодня открыла огонь из минометов в направлении села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) и поселка Михайловка в окрестностях Горловки. Выпущено 20 мин».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район Золотого-5. Огонь велся из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».