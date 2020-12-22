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Подконтрольная и неподконтрольная Луганщина: Появились данные об умерших от COVID-19 (Карта)

22.12.20 13:04
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

На подконтрольной украинским властям части Луганщины от коронавирусной инфекции за сутки умерли 9 человек, выявлены 94 новых заболевших. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 22 декабря всего лабораторно подтверждены 8 994 случая коронавирусной болезни, в том числе у 369 детей до 17 лет, из них:

  • выздоровели – 6 399 человек, в том числе 231 ребенок (71,1% от общего числа заболевших);
  • болеют – 2 346 человек, в том числе 138 детей (26,1%);
  • умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, – 249 человек (2,8%).

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 2 летальных случая от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

С начала пандемии медики зарегистрировали в «республике» 164 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Иные данные о COVID-19 не сообщаются.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 декабря в Украине COVID-19 заболели 979 506 человек (600 288 пациентов выздоровели, 16 897 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 32 759 случаев (выздоровел – 22 151 пациент, летальных случаев – 665).

В «ДНР» – 13 703 заболевших (выздоровели – 8 018 человек, скончался – 1 241).

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