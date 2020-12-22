Разрешена наценка не более 15%: Какие продукты подорожали в «ДНР» (Фото)

В «ДНР» подорожали сахар, масло и другие товары. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Цены на многие товары, в том числе и на социально значимые, поднялись. В числе социально значимых товаров – хлеб, мука, рис, молоко, яйца, сахар, макароны, овощи и др.

В «ДНР» запрещено ставить на эти позиции наценку больше 15% если товары местных производителей, и больше 25% – если из РФ. А товары, которые к социально значимым не относятся, не могут возрасти в цене более чем на 50%.

На Крытом рынке на овощных прилавках комиссия «министерства доходов и сборов» нарушений не выявила, уверяют в сюжете. При этом бакалею, в том числе социально значимый продукт – растительное масло – продают с завышением цены в 50%.

Продавцы же говорят о том, что цену повышают поставщики, и они вынуждены повышать, соответственно, стоимость.

Постепенно дорожает молочная продукция, хлебобулочные изделия. Но больше всего выросла стоимость сахара: в три раза за год. Сахару не уступают крупы, особенно рис и гречка. Гречку нельзя купить дешевле, чем 100 руб. (39 грн по местному курсу на 22.12.2020) за 800 г.

Полный список социально значимых товаров, уверяют в «ДНР», – на стадии формирования. Его обещают дополнить несколькими необходимыми продуктами питания.

«Прогноза, как поведут себя цены, однозначного мы дать не можем. К сожалению, слишком много зависит не от нас… Но рост будет контролируемый», – заявил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube