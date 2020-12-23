Снимать цены запрещают: В Донецке показали рынок в Кировском районе (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди готовятся к встрече Нового года, делают покупки на рынке. Как сегодня выглядит рынок «Текстильщик» в Кировском районе Донецка, показала дончанка Елена.

Женщина прошла по рынку, продемонстрировав количество людей – покупателей достаточно много.

Спросом пользуются новогодние гирлянды, искусственные елочки. Также дончане покупают продукты: свежемороженую рыбу, овощи, фрукты, мясо, сладости. За некоторыми товарами, к примеру, за яйцами, собираются очереди.

Снимать цены многие продавцы запрещали. «Относятся с осторожностью, оно и понятно, в такое время», – сказала Елена.

При этом продуктов – много. «Все-все здесь есть», – прокомментировала дончанка ассортимент.

На елочном базаре продавцы сообщили, что стоимость веточек сосны – от 50 руб. (20 грн по местному курсу на 23.12.2020).