«Для комплектования подразделений»: В «ДНР» собирают и считают всех «военных резервистов»

В «ДНР» «военный комиссариат» и местные «власти» должны до ноября 2021 года обеспечить явку «в пункты предварительного сбора граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям». Соответствующий «указ» «главы республики» Дениса Пушилина опубликован на местных интернет-ресурсах.

«Цель данных мероприятий – контроль наличия указанной категории для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва. Указ также предписывает министру внутренних дел обеспечить порядок на сборах и содействовать поиску уклонистов, местным властям и руководителям госпредприятий и организаций поручено своевременно оповестить граждан о мероприятиях, а в их отсутствие сохранить места работы и оплату труда», – уверяют в «ДНР».

В «документе» также сказано, что карантинные ограничения на проведение массовых мероприятий не распространяются на проверку резервистов.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

В этой связи с утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирный обход представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора. 23 ноября жители «ДНР» начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы».