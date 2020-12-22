Напоминает Северную Корею: Резников рассказал, почему «Л-ДНР» держат закрытыми КПВВ

На временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей местные «власти» держат закрытыми пункты пропуска, чтобы люди не видели реальной ситуации на подконтрольных территориях. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Суспільне».

Он отметил, что из семи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения действуют только два – в Станице Луганской и Новотроицком. Остальные заблокированы незаконными вооруженными формированиями.

«Со стороны оккупационных властей действует достаточно жесткий режим. Они сами решают, кого пускать, а кого нет», – отметил Резников.

Он подчеркнул, что ограничивая выезд на подконтрольную украинской власти территорию, НВФ пропускают из неподконтрольных районов Донбасса на территорию России.

«Уже оттуда люди пытаются въехать в Украину. И сталкиваются с двумя проблемами: во-первых, это длинный маршрут, на них зарабатывают перевозчики. А во-вторых, подвергаются штрафам, которые вынуждены им выписывать пограничники – за незаконное пересечение границы. Штраф составляет где-то 1 700 грн, это значительная сумма для людей, особенно пожилого возраста, плюс дорога», – рассказал вице-премьер.

По его словам, беда еще и в том, что в «Л-ДНР» скрывают реальную картину с коронавирусом.

«Рассказывают, что у них нет коронавируса, а есть пневмония. Это напоминает ситуацию, когда Северная Корея заявляла, что победила в чемпионате мира по футболу, хотя не принимала в нем участие даже», – говорит Резников.

Он отметил, что Украина выполнила договоренности об одновременном открытии КПВВ в Золотом и Счастье, которые были достигнуты на Нормандской встрече в декабре 2019 года.

«На открытии КПВВ со стороны Украины были представители дипломатических миссий G7, ООН, ОБСЕ, все увидели реальность, что это не "потемкинские деревни". Это реальная инфраструктура. Более того, в Счастье открыт и многофункциональный сервисный центр. 16 декабря на КПВВ в Новотроицком Донецкой области открылся центр административных услуг. Он стал вторым ЦПАУ на пунктах пропуска с временно оккупированными территориями», – добавил Резников.

«С той стороны мы слышим только недовольство: "Нам не нравится, что КПВВ работают в пешеходном режиме". Но в Станице так же переходят пешком. Более того, есть реальная возможность обеспечить транспорт. Но мы же понимаем, что когда люди с той стороны придут и увидят совсем другую картину – европейские современные условия, сервис, разница станет очевидной. У людей накопились пенсии – много пенсионеров не могли получить их длительное время. Согласно реестрам, у нас около 272 тыс. пенсионеров, проживающих в ОРДЛО и зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, они имеют возможность получать эту пенсию. Оккупационные власти просто боятся, что люди увидят и расскажут правду», – подчеркнул вице-премьер.

Глава Минреинтеграции сообщил, что в прошлом году каждый КПВВ пересекали в среднем 10 000 человек в сутки.

«В общем 16 млн пересечений было в прошлом году, из которых 3,5 млн – с Крымом, то есть, около 1,3–1,4 млн пересечений в месяц. Сейчас эта цифра составляет около 50 000 пересечений в месяц на всех КПВВ», – уточнил вице-премьер.