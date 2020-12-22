Не растерялась: В Мариуполе женщина-прокурор помогла задержать уличного грабителя

В Мариуполе прокурор местной прокуратуры № 1 помогла задержать уличного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 20 декабря около 16:00 на остановке общественного транспорта в Центральном районе города.

«50-летняя местная жительница, находясь на остановке общественного транспорта, ожидала автобус, когда неизвестный подбежал к ней и выхватил женскую сумку. Услышав крики потерпевшей, прокурор местной прокуратуры не осталась в стороне и вместе с другим прохожим, который оказался правоохранителем, догнали правонарушителя и вызвали полицию», – рассказали в прокуратуре.

Сейчас нападавший задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.