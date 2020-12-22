Новый штамм коронавируса в Британии: В Минздраве рассказали, чего ожидать украинцам

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге рассказал об угрозе нового варианта коронавируса, выявленного в Великобритании, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что за последние несколько недель в Великобритании был зафиксирован значительный рост коронавирусной болезни в юго-восточной Англии. Это вынудило эпидемиологов Великобритании усилить эпидемиологический и вирусологический контроль и провести расследование. И уже 18 декабря они сообщили, что зафиксировали циркуляцию нового варианта коронавируса.

«По имеющейся информации, данный вариант вируса был выделен от 915 человек и предварительно говорится о 4-х случаях, в которых новый вариант привел к повторному возникновению коронавирусной болезни. Но это обстоятельство сейчас еще дополнительно изучается, поднимаются истории болезней, лабораторные исследования, изучается, чем может вызывать повторное инфицирование именно этот новый вариант вируса», – сказал Ляшко.

ВОЗ через 2 дня после заявления Великобритании также заявила, что новый вариант SARS-CoV-2 с такими же мутациями был выявлен в Дании, Голландии, а также в Австралии.

«В чем состоит мутация – меняются белки-шипы, которые есть снаружи вируса, и это приводит к изменению его свойств. Ученые Британии предполагают, что это могло возникнуть вследствие длительной болезни человека с иммуносупрессией, с ослабленным иммунитетом, когда организм долго не справлялся с болезнью, и вирус размножался внутри него. Но дополнительно изучается и иная версия, поскольку новая мутация белка вируса схожа с той, которая была выявлена у норок в Дании. Сейчас ученые всего мира занимаются этим вопросом и изучают, есть ли межвидовая передача от человека к норке и от норки к человеку и какие последствия этой мутации могут быть», – пояснил главный санврач.

Он подчеркнул, что появление нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, он появился раньше.

Также Ляшко сообщил, что сейчас уже около 12 тысяч мутаций коронавируса, который вызывает пандемию, выявлено на нашей планете в течение года.

В связи с мутацией вируса ВОЗ обратилась к странам, чтобы они использовали более чувствительные тест-системы.

«Даже при появлении нового штамма наши тест-системы сработают, и мы будем четко выявлять коронавирусное заболевание», – сказал Ляшко.

Он добавил, что производители тест-систем усовершенствуют их на базе выводов британских эпидемиологов.

По словам Ляшко, особенность нового вида вируса в том, что он быстрее передается и может привести к новым вспышкам заболевания. Пока нет информации о том, что мутированный вирус имеет более тяжкие последствия.

Минздрав в связи с новым видом коронавируса рекомендует воздержаться от поездок в Великобританию, Нидерланды, Данию и Австралию, а также в страны «красной зоны».

В Украине также планируют усиливать тестирование, чтобы выяснить, есть ли новый штамм коронавируса на территории страны или нет.