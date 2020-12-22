Не могут «проверить легитимность» документа: В «ДНР» заявили, что будут задерживать владельцев украинских паспортов

В «ДНР» в период отмены комендантского часа на новогодние праздники будут задерживать людей с украинскими паспортами. Об этом заявил «заместитель министра внутренних дел ДНР» Дмитрий Тареев.

В «МВД» напомнили, что на новогодние праздники в «ДНР» отменен комендантский час. В новогоднюю и рождественскую ночи развлекательные заведения будут работать без ограничений.

«С целью выполнения задач по охране общественного порядка и общественной безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений МВД напоминает, что на территории республики действует паспортный режим, обязывающий граждан всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность», – уверяет «заместитель министра внутренних дел ДНР» Дмитрий Тареев.

Он утверждает, что меры – вынужденные, и приняты «для борьбы с диверсионными группами».

Тареев утверждает, что «проверить легитимность» украинского паспорта сотрудники «МВД» не могут, поэтому не могут и установить личность обладателя такого паспорта.

«В настоящий момент отсутствуют образцы для проведения сравнительного исследования выданных на территории Украины паспортов. В связи с чем сотрудники МВД ДНР не имеют возможности определить легитимность указанного документа и установить личность владельца», – заявил «замминистра».

«При подозрении на причастность владельцев таких паспортов к противозаконной деятельности, указанное лицо будет доставлено в ближайший территориальный ОВД для установления личности и дактилоскопирования», – резюмировали в «МВД».

Напомним, возможные задержания владельцев украинских паспортов обсуждали местные жители в соцсетях.

Ранее сообщалось, как в соцсетях отреагировали на отмену комендантского часа в «ДНР».

Также сообщалось, что из «ДНР» могут не выпустить владельцев украинских паспортов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube