РФ просто закроет границу: Резников рассказал о перспективе вакцинации от коронавируса для жителей «Л-ДНР»

Украина может предоставить возможность жителям временно неподконтрольных территорий вакцинироваться от коронавируса, но для этого у них должна быть возможность выехать. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Суспільне».

Он отметил, что Россия вряд ли будет заботиться о вакцинации населения неподконтрольного Донбасса.

«Наши наблюдения четко дают понять: Россия относится к этим территориям как к временно оккупированным. Они их не видят как нуждающиеся в развитии, внимании. Оттуда вывозится оборудование, разрушается производство, закрываются шахты, из которых не откачивается вода. Вопрос находится на уровне экологической катастрофы. Поэтому я не думаю, что они будут заботиться о населении, люди на временно оккупированных территориях для них чужие. С прагматической точки зрения, даже в жесткой эпидемиологической ситуации они просто закроют границу, и на том точка», – сказал Резников.

По словам вице-премьера, Украина предложит вакцинацию, и есть способы определить приоритетные для этого категории населения, установить с ними связь. Но люди должны иметь возможность выехать на подконтрольную Украине территорию.

«Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн – люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда. Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, какая категория граждан, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должна получить вакцинацию в первую очередь. Наверное, те же врачи. В первой очереди также пожилые люди. Их вычислить не проблема, они в реестрах. Все 272 000 (пенсионеров – ред.) имеют электронные удостоверения, электронный кабинет, поэтому коммуникация с ними – не проблема», – считает Резников.

Он добавил, что на переговорах в Трехсторонней контактной группе по Донбассу этот вопрос еще не поднимался.

«Там сейчас насущных два вопроса – открытие двух КПВВ и взаимное освобождение удерживаемых лиц», – уточнил вице-премьер.