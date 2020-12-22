Компенсации з разрушенное жилье получили уже 49 семей из Донбасса

Компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье уже получили 49 семей из Луганской и Донецкой областей. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Суспільне».

«Эта программа впервые заработала в ноябре 2020 года. Уже назначена выплаты 49 семьям в Донецкой и Луганской областях, а в следующем году мы ожидаем, что компенсацию получат более 300 семей», – отметил он.

По словам чиновника, компенсация за утраченное жилье предоставляется Минреинтеграции на основании соответствующего запроса облгосадминистрации после оценки комиссий, которые создают списки разрушенных домов.

«Мы как министерство перечисляем средства на запрос ОГА, при которых созданы соответствующие комиссии. Эти комиссии занимаются обследованием и формированием перечня разрушенных жилых объектов. Это единовременная выплата в размере 300 000 гривен», – рассказал Резников.

При этом он отметил, что речь идет не о средствах на замену жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья.

«Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья», – подчеркнул Резников.