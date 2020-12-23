Ведь это грабеж: В Донецке обсуждают «отчуждение» пустующих квартир (Видео)

В неподконтрольном украинским властям Донецке пустуют многие квартиры. В некоторых многоэтажках-новостройках вечером свет зажигается всего в нескольких квартирах.

В паблике в Facebook дончанин Александр показал один из таких домов – между «Маяком» и «Веткой».

«Мне показалось, что больше половины этого и соседнего дома пустуют... Естественно, нерентабельно их обогревать. Естественно, поднимут услуги ЖКХ еще», – прокомментировал Александр.

В соцсетях это сообщение вызвало большой резонанс, люди активно обсуждают тему пустующих квартир. Высказывается мнение, что в пустующее жилье необходимо заселить тех, у кого жилья нет:

Валерий: «За коммуналку долги огроменные! И платят всего-то процентов 30. Большинство хитро... сделанных выжидают. Принять закон об отчуждении, сколько людей спасибо скажут! Как делают в Украине, мы же один народ, не так ли?»;

Елена: «Ненормальное явление, когда столько людей потеряли жилье, а квартиры пустуют. Провести инвентаризацию, учесть, какая задолженность за то же отопление, и предложить или заплатить, или подавать в суд на отчуждение».

В ответ – масса комментариев тех, кто считает такой вариант неприемлемым:

Неля: «И что это за быд**цкая манера – рот разевать на чужое добро! Заработайте, а потом будете раздавать»;

Николай: «Квартиры – это частная собственность. Это раз. Второе – сколько вы случаев отчуждения квартир знаете за неуплату ЖКХ в Украине? Это два. Третье – абсолютное большинство переселенцев платит коммуналку за оставшееся в Донецке жилье»;

Андрей: «Все отобрать и поделить. А владельцы пустующих квартир в чем провинились? Ведь это тоже грабеж»;

Ольга: «Почему все такие однообразные, всегда мечтают только "все отнять и поделить"?... Новых идей нет?»;

Любовь: «На чужой каравай рот не разевай. Были бы открыты КПП, люди приехали б домой. А так, получается, специально закрыли. Люди продают квартиры за три копейки с нажитым добром. Но вывозить не дают ничего, а почему? Дураку понятно! Халява, она всегда выходит боком. Уже говорите честно: отобрать, присвоить, ограбить!»;

Всеволод: «Ну пустуют, и что дальше? За коммуналку все равно платят»;

Любовь: «За Кальмиус не хотите посмотреть? Там большие дома, правда, охраняются и страшно наверно? Там не хотите отнять?»;

Андрей: «Я так понимаю, в бюджете самой процветающей в мире экономики образовалась огромная *опа. И ее решили немного подлатать, а заодно и выписать новогодние премии бесчисленным министерствам республики, шантажируя домовладельцев конфискацией!»;

Ирина: «Не надо было выгонять людей из своих квартир, из города. Не по своей воле они покинули родной Донецк. А теперь имеем, что имеем»;

Михаил: «Не говоря уже о том, что самые платежеспособные – это те же уехавшие».

Люди отмечают, что это далеко не единственный не полностью заселенный дом, а также сообщают, что в каждом таком доме – свое отопление и индивидуальные счетчики:

Ольга: «Кстати, в новостроях, как правило, автономное отопление. Элементарно отключить на вводе в квартиру, как воду, например»;

Татьяна: «Конечно, у каждого счетчик, и у нас автономия на весь дом, отдельно от всех»;

Валентина: «И этот дом в Донецке не один такой, в котором светятся считанные окна, а остальные квартиры пустуют».

Те, кто настаивает на «отчуждении» квартир, поясняют свою позицию. «Такая же манера, как и везде, есть задолженность – имеют право выставить квартиру на продажу, погасить долг и остаток денег вернуть хозяину. Никто ничего не отбирает. Но это при определенной сумме долга… Читайте внимательно. В любой стране есть законы, регулирующие оплату коммунальных услуг, не только отопления. При накоплении определенной суммы применяются соответствующие меры от и до самых крайних. Разница всегда возвращается. Продают недвижимость всегда по рыночной стоимости. Что непонятно?», – пишет Елена.

Ей возражает дончанин Андрей, подводя итог по теме: «Рыночная стоимость квартир в "ДНР"? Не смешите мировой рынок недвижимости. Ну давайте я вам на пальцах растолкую. Это дорогие квартиры, до войны стоили где-то в районе от 100 к американских денег. "ДНР", понятное дело, обвалила в разы эту стоимость, но все равно, даже сейчас, цена квартиры несопоставимо выше цены за долг по коммуналке. А теперь главное: например, есть квартира в этом доме по цене в 20 к $, и есть задолженность по коммуналке в размере, к примеру, 100 тыс. руб. Есть имущество в этой квартире, которое "ДНР" не даст вывезти из этой кв. на сопредельные территории. Что дальше? Назовите реальные механизмы, как ваши глупости сработают в реальной жизни и это будет не банальный грабеж?».