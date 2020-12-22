В «ДНР» приостановили ряд ограничительных мер и сообщили, когда будут отдыхать на праздники

В «ДНР» собираются отдыхать с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года. Соответствующее «распоряжение» сегодня, 22 декабря, подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Определить, что 02, 04, 05, 06, 08 января, 05 ноября, 31 декабря 2021 года являются выходными в ДНР для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя», – сказано в «документе».

Также отмечается, что в «руководителям пенсионного фонда, госпредприятия "Почта Донбасса", центрального республиканского банка и организаций, где работа не может прерываться, разрешено установить переносы обозначенных выходных».

Кроме того, выходной объявлен и 31 декабря 2020 года. «Предстоящий новогодний период выходных дней в республике продлится с четверга 31 декабря по воскресенье 10 января включительно», – утверждают в «ДНР».

Помимо этого, Пушилин сегодня подписал «распоряжение», временно приостанавливающее действие некоторых ограничительных мер.

Согласно «документу», «руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики разрешается проведение новогодних и рождественских мероприятий для детей без участия родителей».

Отмечается, что мероприятия должны проходить с учетом соблюдения профилактических мер по предупреждению распространения COVID-19. Наполняемость помещений не должна превышать 50%.