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Кабмин продлил срок подачи заявок на «карантинную» помощь ФОПам: На Донетчине рассказали о нюансах

22.12.20 13:18
Наталья Рад
Наталья Рад / Фото: facebook.com

Правительство продлило сроки подачи заявок на получение одноразовой материальной помощи физлицам-предпринимателям (ФОПам) на сумму 8 тыс. грн до 31 декабря. Об условиях получения помощи наемными работниками и ФОПами рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, для наемных работников установлено 4 требования:

  • код экономической классификации (КВЭД) предприятия, где работает наемный работник, должен быть отнесен к перечню предприятий, на которые распространяются карантинные мероприятия;
  • предприятие, на котором работает наемный работник, должно в течение 3-го квартала начислять и платить Единый социальный взнос;
  • средняя заработная плата наемного работника не должна быть более 30 тыс. грн в месяц в течение 3-го квартала;
  • наемный работник не должен работать по совместительству (это условие для получения помощи).

Что касается ФОПов, также установлены 4 требования:

  • данный ФОП должен быть отнесен к КВЭД предприятий, на которые распространяются карантинные мероприятия;
  • предпринимательской деятельностью данный ФОП должен заниматься более 3-х месяцев в течение года;
  • ФОП должен начислить и оплатить ЕСВ за период не менее 3-х месяцев в текущем году;
  • ФОП не должен быть одновременно предпринимателем и наемным работником.

«Он может быть таковым, но это ограничивает его право на получение помощи», – подчеркнула Наталья Рад.

Она добавила, что при подаче документов на получение помощи в электронном варианте есть возможность проверки, и лучше это сделать при оформлении. Поскольку если впоследствии выяснится, что человек указал неверные данные, помощь будет подлежать возврату.

«А если человек не возвращает эту помощь, она будет взыскана в принудительном порядке», – уточнила глава областного управления ПФУ.

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