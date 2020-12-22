RU
Все новости

В «ДНР» скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом

22.12.20 14:02
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 21 декабря проведено 426 исследований, из них выявлены 168 случаев заболевания (39,4%) и у 13 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 20 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 13 703:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 444 пациента (32,4% от общего числа заболевших);
  • выздоровели – 8 018 человек (58,5%);
  • летальных случаев – 1 241 (9,1%).

Также в «ДНР» за сутки выявлено 168 случаев пневмоний, что на 94 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 90 человек. Всего на лечении находятся 1 747 пациентов с пневмониями, из них 635 – на кислородной поддержке (+30 за сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 декабря в Украине COVID-19 заболели 979 506 человек (600 288 пациентов выздоровели, 16 897 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 32 759 случаев (выздоровел – 22 151 пациент, летальных случаев – 665), Луганской области – 8 994 случая (выздоровели – 6 399 пациентов, летальных случаев – 249).

В «ЛНР» сообщают о 164 летальных случаях.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк