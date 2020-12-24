Покупают «простячки» и с большой иглой: В «ДНР» показали, как жители Горловки готовятся к праздникам (Фото)

В «ДНР» жители Горловки готовятся к предстоящим новогодним праздникам – постепенно украшают город, а также участвуют в различных конкурсах. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

В конкурсе на лучшее иллюминационное оформление участвовали разные организации и медучреждения. В частности, в поликлинике горбольницы №1 украсили территорию, нарядили елки на улице, разукрасили окна.

Также проводился конкурс по созданию новогодних украшений своими руками. Победителей пообещали назвать 26 декабря, в день открытия главной городской елки. Елку, несмотря на карантин, собираются открывать торжественно.

Есть в Горловке и елочные базары, где горловчане покупают два вида деревьев: с тонкой иголочкой – «простячки», и крымские, с большой иглой.

Реализаторы отмечают, что простые елки привезены из Ульяновской области РФ, а сорт крымская сосна растет в Горловке – в Горловском лесхозе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube