На Донетчине около 20 тяжелых пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

В Донецкой области больницы для приема пациентов с коронавирусом загружены на 37-40%, из общего числа больных около 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 декабря, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он напомнил, что по состоянию на сегодня коронавирусная болезнь подтверждена у 32 760 жителей Донецкой области, количество летальных случаев достигло уже 665.

«В стационарах лечатся пациенты, которые находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Аппаратов искусственной вентиляции легких хватает, сегодня на ИВЛ находятся до 20 пациентов. Остальные нуждаются в кислородной поддержке или за счет централизованной подачи кислорода, или с помощью кислородных концентраторов», – рассказал Педенко.

По его словам, больницы в достаточной мере обеспечены и централизованным кислородом, и кислородными концентраторами, перебоев с этим нет.

Представитель облздрава добавил, что всего на Донетчине определены 28 больниц для приема пациентов с коронавирусом или подозрением на него, загруженность мест колеблется от 37 до 40%.