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Гололед: На Луганщине перевернулся «УАЗ» с газовщиками, много пострадавших (Фото)

22.12.20 14:36
Фото: Луганский региональный центр экстренной медпомощи
Фото: Луганский региональный центр экстренной медпомощи

На Луганщине сегодня, 22 декабря, произошло ДТП. Об этом сообщает Луганский региональный центр экстренной медпомощи.

Информация об аварии поступила в оперативно-диспетчерскую службу Центра «103» в 09:57.

ДТП произошло на участке дороги «Тошковка-Чихирово», где по гололеду съехал с дороги и несколько раз перевернулся служебный «УАЗ» газовой службы с 10 контроллерами и водителем.

На место происшествия были направлены 4 бригады экстренной медпомощи, на месте происшествия была проведена медицинская сортировка, всем пострадавшим оказана первая помощь. Пострадавшие госпитализированы.

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