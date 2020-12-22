Гололед: На Луганщине перевернулся «УАЗ» с газовщиками, много пострадавших (Фото)

На Луганщине сегодня, 22 декабря, произошло ДТП. Об этом сообщает Луганский региональный центр экстренной медпомощи.

Информация об аварии поступила в оперативно-диспетчерскую службу Центра «103» в 09:57.

ДТП произошло на участке дороги «Тошковка-Чихирово», где по гололеду съехал с дороги и несколько раз перевернулся служебный «УАЗ» газовой службы с 10 контроллерами и водителем.

На место происшествия были направлены 4 бригады экстренной медпомощи, на месте происшествия была проведена медицинская сортировка, всем пострадавшим оказана первая помощь. Пострадавшие госпитализированы.