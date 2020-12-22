«Возникает затор»: Ходаковский объяснил причину задержек с оформлением российских паспортов в «ДНР»

Значительные задержки в оформлении российских паспортов для людей из «ДНР» вызваны тем, что «спецпроверки» всего объема поданных «документов» проводят только несколько человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Он утверждает, что «темпы получения российского гражданства гражданами ДНР ниже ожидаемого», и существенно влияет на «пропускную способность» один из этапов оформления паспорта РФ – «спецпроверка».

«В цепочке этапов подготовки пакета документов для получения российского паспорта это звено играет ключевую роль, и это очень узкое место: этого обстоятельства никому не избежать, но если приемом документов у граждан и их дальнейшим сопровождением занимается целая сеть уполномоченных подразделений МВД, то спецпроверкой занимается всего несколько сотрудников УБОПа», – уверяет Ходаковский.

По его словам, «именно нехватка специалистов, вызванная ограничением штатов, приводит к тому, что на этапе спецпроверки возникает затор, существенно снижающий темпы паспортизации».

Ходаковский утверждает, что «министру МВД» отказывают в расширении штатов, потому «не срывается, но очень тормозится решение глобальной задачи».

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что уже почти 200 тыс. жителей «республики» стали гражданами Российской Федерации. А основная проблема с огромными очередями на оформление «паспорта ДНР», уверяет Пушилин, заключается в том, что он является обязательным для получения российского паспорта. И именно большое число желающих стать россиянами определили такую ситуацию. В итоге, очередь на оформление «паспортов ДНР» в некоторых городах сформирована до 2023 года.