На выплату долгов и аванса шахтерам Донетчины: Выделенные Кабмином деньги поступили в полном объеме

Государственные шахты Донецкой области получили выделенные Кабмином деньги для погашения задолженности шахтерам за август-ноябрь и выплаты аванса за декабрь в полном объеме. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«2 недели назад во время встречи с шахтерами, руководителями шахт и представителями шахтерских профсоюзов говорил о том, что Верховная Рада в рамках бюджетной программы "Реструктуризация угольной отрасли" выделила 658,9 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам Донбасса», – напомнил Кириленко.

«Наконец эти деньги поступили на счета угледобывающих предприятий в полном объеме. Первый транш в размере 381,5 млн грн поступил на счета шахт 18 декабря, а второй в размере 277,4 млн грн – 21 декабря», – добавил он.

По словам губернатора, благодаря этому поступлению государственные шахты Донецкой области смогут выплатить задолженность по зарплате за август-ноябрь этого года, а также уплатить аванс за декабрь тем, кто непосредственно занят в добыче угля.