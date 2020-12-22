Автоматическое назначение пенсий: На Донетчине заявления подали более 2 тысяч человек

На Донетчине подано более 2 тысяч заявлений на автоматическое назначение пенсий. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Учитывая то, что сервис автоматического назначения пенсий заработал с лета, то мы уже имеем более 2 тысяч заявлений на автоматическое назначение пенсий», – сказала Наталья Рад.

Она уточнила, что на сегодняшний день сервисом охватывался контингент людей, которые имели право на назначение пенсий. Но в дальнейшем присоединиться к оцифровке документов будет целесообразно всем жителям трудоспособного возраста.

«Но сейчас всем будет полезно присоединиться к работе по оцифровке трудовых книжек. У нас уже более 7 тысяч человек обратились и загрузили свои трудовые книжки. Это значительно упрощает решение любого вопроса человека по пенсионному обеспечению, так как его документы уже будут храниться в централизованном хранилище», – подчеркнула начальник областного управления ПФУ.