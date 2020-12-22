Погорельцы Луганщины получат компенсации, но в следующем году (Видео)

Пострадавшие от лесных и осенних пожаров в Луганской области получат компенсации в полном объеме, но уже в следующем году. К такому выводу пришла Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины. Накануне ее представители встретились с погорельцами.

В результате пожаров без жилья остались более 500 семей.

«У меня сгорели кухня, подвал, сарай, дрова, хозяйство – куры погорели. Дом стоит, но мы не можем в нем жить, потому что там нет газа», – говорит жительница села Сиротино Лилия.

Деньги пострадавшим от пожаров правительство выделило из резервного фонда госбюджета. В июле – более 32 млн грн, в сентябре – около 200 млн грн. Но их успели освоить лишь наполовину. Основная проблема – восстановление документов права собственности на сгоревшие дома.

«Вот у меня нет свидетельства о вступлении в наследство. А так у меня все есть», – рассказывает житель села Виктор.

Во Временной следственной комиссии ВР заверяют, что деньги всем выплатят, но уже в следующем году. «Мы видим прецедент. До конца года эти деньги не будут выплачены. Увы, но в конце года перечисленные средства с расчетного счета области вернутся обратно в госбюджет. И для нового перечисления придется проходить полностью все согласования. А по закону дважды нельзя выделять средства на одну и ту же цель. Поэтому необходимо выделять субвенции, а это тоже процедура и время», – отметил глава комиссии Руслан Горбенко.

Напомним, что в июле во время пожаров на Луганщине огонь уничтожил около 5 тыс. гектаров леса, более сотни сгорели, погибло 6 человек. А в сентябре-октябре выгорело более 20 тыс. гектаров и уничтожено более 600 домов, 11 человек погибли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»