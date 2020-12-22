Реинтеграция, конвалидация: Резников считает, что Украина уже работает по «плану Б» на Донбассе

Украина уже работает по «плану Б» на Донбассе, подготавливая почву для реинтеграции временно неподконтрольных территорий и разрабатывая соответствующее законодательство. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Суспільне».

«Я, например, считаю, что "план Б" – это ярлык. Это условные вещи. Мы уже сегодня работаем по "плану Б" – когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было за 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы. У нас есть люди, которые были в плену до 2016 года и до сих пор не получили помощи, поскольку не были субъектами получения помощи», – сказал Резников.

Он отметил, что, как показывает практика Азербайджана, а они так же вели переговоры на «Минской площадке» при посредничестве ОБСЕ, ситуация может растянуться на десятки лет и перейти в горячую фазу.

По мнению вице-премьера в ситуации с Карабахом либо исчерпали иные варианты, либо «дождались новой возможности».

«Процитирую Леонида Макаровича: мы в "Минске" можем договариваться, чтобы войны было меньше или больше. Но прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне политических руководителей стран, президентов, как минимум четырех лидеров – Германии, Франции, Украины и России. Несмотря на то, когда это закончится, когда будет подписан мирный договор, а рано или поздно это произойдет и россияне выйдут из оккупированного Донбасса, а затем и из Крыма, надо делать шаги уже сегодня», – заявил Резников.

Он рассказал, что когда изучали опыт Хорватии, он впервые услышал слово «конвалидация». Это термин значит дальнейшее подтверждение фактов, которые произошли с гражданами на оккупированных территориях.

«Человек, который там находится, имеет все те же конституционные права. Поэтому должен быть продуман механизм конвалидации простых гражданских актов и сделок. Скажем, люди рожают ребенка в оккупации, а дальше его надо зарегистрировать. Они приезжают из КПВВ, приходят в ЦПАУ, просят документ о том, что этот ребенок – гражданин Украины, а ЦПАУ говорит: не могу, вы подаете документы несуществующих субъектов. Они идут в суд, исследуя дополнительные факты – показания свидетелей, справки из роддома, игнорируя документы непризнанных субъектов, устанавливают факт рождения гражданина Украины. И тогда по решению суда этот факт признается, есть документ для ЦПАУ и люди получают свидетельство. Это достаточно распространенная процедура, мы сегодня ее ускоряем, чтобы суды смогли сделать это в течение трех дней», – пояснил Резников.

По его словам, нужно готовить переходные администрации, и при этом вести параллельный трек – экономический, дать толчок к развитию территориям, пострадавшим от войны.

«По разным оценкам из-за войны экономика Украины потеряла более 100 млрд долларов. По минимальным оценкам на восстановление – это исследование Венского экономического института – необходимо минимум 27 млрд долларов. Но есть еще один источник – инвестиции. Нужно создать такой экономико-правовой ландшафт, чтобы инвестор захотел прийти и вложить в рискованную территорию», – говорит вице-премьер.

Он считает, что для этого возможно создать интересные условия.

«Сегодня после пандемии мир изменился, на рынках много свободных денег. Надо сделать, чтобы эти дешевые деньги были готовы прийти в рискованную зону. Пандемия показала, что размещение производства в Китае дает большие риски. Мы говорим: стройте производство у нас. Рабочая и квалифицированная сила, многие освобождаются с шахт, которые закрываются. Бизнес интересует упрощенные процедуры регистрации, справедливая судебная система, страхование рисков. Даже налоги, льготные условия, пошлины – на 7 или 8-м месте в этом списке. Чтобы покрывать риски, нужно создать страховой фонд, в который правительство что-то должно положить из бюджета, а страховые международные компании с радостью пойдут в этот бизнес», – подчеркивает вице-премьер.