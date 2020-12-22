Может, услышат «кремлевские раввины»: К освобождению Елены Пех из плена «ДНР» подключилась еврейская община

Елена Пех 2,5 года находится в плену «ДНР». В августе 2018 года женщину задержали, когда она приехала в Горловку ухаживать за престарелой матерью после инсульта. Пех пытали, заставили подписать признание в «госизмене» и «осудили» на 13 лет тюрьмы. Женщина несколько раз попадала в списки на обмен, но пока «республиканцы» отказывают в освобождении пленницы. Недавно ее дочь Изабелла обратилась за помощью к еврейской общине, передает «Радио Свобода».

«Звонила она мне примерно три дня назад, это был десятиминутный разговор. Я знаю, что у нее по-прежнему проблемы с ногами, что ей дали доступ к медикаментам. Но они не помогают – звездочка от колен, сами понимаете. Как такового постоянного контакта нет», – рассказывает Изабелла Пех об общении с матерью.

Девушка говорит, что проблемы с ногами у ее матери появились после пыток. Ее избивали, били электрическим током, вкручивали в колени шурупы и требовали признаться то в «госизмене», то в шпионаже против «ДНР». Она отмечает, что через пытки током проходят почти все заложники, после таких пыток появляются темные пятна на теле.

Елену Пех схватили в Горловке 9 августа 2018 года и отвезли в Донецк, где вначале держали в неопознанной воинской части, где несколько месяцев методически издевались. Она говорила дочери, что этим занимались россияне – их выдал акцент.

«Пытки продолжались каждые три дня, потом день перерыв. Каждые три дня, день перерыв! У мамы официальный диагноз – эпилепсия, на который никто не смотрит, не обращает внимания. Во время пыток, когда она об этом сказала, ей заявили – ничего, мы тебя вылечим. Во время припадков над ней смеялись», – рассказывает Изабелла.

Через месяц, 25 сентября, Елена Пех вскрыла себе вены – ржавый гвоздь она нашла в камере, а тазик с водой попросила у охраны. Женщину откачали, заставили подписать признание, и в конце октября 2018 года отправили в СИЗО. Тогда она впервые вышла на связь с дочкой.

В СИЗО пыток уже не было, а в марте 2020 года Елену Пех осудили за «измену родине» и приговорили к 13 годам тюремного заключения. Сейчас она в женской колонии города Снежное, трижды попадала в списки на обмен, но ее так и не отпустили. Представителей Красного Креста к ней также не пускали, лекарств от эпилепсии практически нет.

Сегодня обмен полностью заблокирован российской стороной. Изабелла держит связь как с Офисом президента, так и с Антитеррористическим центром при СБУ.

Во время плена над ее матерью издевались еще и из-за еврейских корней. Изабелла рассказывает, что ее мама всегда носила на шее шестиконечную звезду Давида. Это вызвало недовольство конвоиров – одна из них срезала украшение и показательно выбросила на пол. Елене чудом удалось сохранить шестиконечную звезду, рассказывает дочка. В Донецке и она, и мама не очень часто ходили в еврейскую общину, но в моменты испытаний это оказалось для них важно.

Поэтому Изабелла рассказала о маме Павлу Фельдблюму, председателю попечительского совета «Объединения иудейских религиозных организаций Украины». По словам Фельдблюма, он до сих пор под ужасным впечатлением от этой ситуации. «Как мы понимаем, ключи от этой ситуации находятся в Москве. Разве что "кремлевские раввины" услышат об этом, но я с презрением отношусь к ним – они стали частью "русского мира" и властной вертикали в России. Представить, что они вдруг захотят помочь конкретной Елене Пех, трудно, но кто знает. В любом случае распоряжается всем Всевышний», – говорит Фельдблюм.

Еврейские организации постоянно участвуют в акциях в поддержку украинских заложников, про ситуацию с Еленой Пех уже знает и главный раввин Украины Яков-Дов Блайх.

Также Изабелла хочет обратиться к послу Израиля в Украине – может быть он сможет ускорить процесс обмена.

Как сообщалось ранее, большинство пленных в «ДНР» – мужчины. Но «осужденные» женщины тоже есть, здесь их – около десяти. Все – по политическим статьям, все в украинских списках на обмен.

Напомним, Елене Пех сейчас 49 лет, уже второй день рождения бывший искусствовед Горловского художественного музея встретила в заключении.

В июне 2014 года Изабелла и Елена Пех из-за войны переехали в Одессу. Отношения с родственниками, которые остались на неподконтрольной части Донбасса, не были гладкими – из-за проукраинской позиции женщины и ее дочки. В 2016 году бабушку Изабеллы разбил инсульт, и мама начала регулярно ездить в Горловку.

Рядом с домом Елены в Горловке образовалась военная часть. О том, что женщина периодически ездит на подконтрольную территорию, знали и «военные», и соседи. Одна из таких поездок стала роковой. После возвращения в Горловку 9 августа 2018 года к ней домой ворвались «силовики ДНР» и увезли. Три месяца о Елене не было никаких вестей – она считалась без вести пропавшей. Уже потом стало известно, что все это время она находилась в воинской части. После «приговора» в 13 лет заключения Елену перевели в единственную в «ДНР» женскую колонию, которая находится в городе Снежное.