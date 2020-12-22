Был освобожден в ходе обмена пленными: В «ЛНР» на 17 лет отправили в тюрьму своего «военного»

В «ЛНР» «суд» «приговорил» освобожденного в рамках обмена в 2017 году мужчину к 17 годам лишения свободы – за «шпионаж» и «подготовку теракта». Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«Уроженец Киевской области Т. Олексиенко находился в Киевском СИЗО с 2015 по 2017 гг., где дал согласие на сотрудничество с иностранной спецслужбой. Нового агента под видом "политзаключенного" включили в список удерживаемых лиц. В декабре 2017 года в рамках обмена военнопленных он попал на территорию республики. По заданию сотрудников СБУ, Олексиенко устроился на работу в ряды народной милиции ЛНР, где собирал и передавал сведения о личном составе и перемещении техники. Тарас Олексиенко также осуществлял подготовку к проведению террористического акта в местах массового скопления людей в городе Луганске», – уверяют в «ЛНР».

«Верховный суд ЛНР» «приговорил» к 17 годам заключения «военнослужащего народной милиции ЛНР» Олексиенко Тараса за «шпионаж», «государственную измену», «приготовление к совершению террористического акта».