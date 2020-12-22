«Бронежаба»: Пограничники передали в музей уникальный боевой бронемобиль (Видео)

Пограничники передали в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне уникальный бронемобиль, который бойцы еще в 2014-м году на Донбассе назвали «бронежаба». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Это один из двух «УАЗов», которые в 2014 году работники ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» модернизировали за свой счет, превратив в броневики для пограничников Луганского пограничного отряда. Тогда по просьбе защитников мастера выполнили в кратчайшие сроки сложную работу, заменили узлы и агрегаты, которые не работали, установили бронезащиту, выдерживающую выстрелы из автомата и пулемета, оборудовали место стрелка в кузове.

«2014 год оказался очень тяжелым, в связи с тем, что у нас не было транспортных средств, кроме БТРов, и данный автомобиль нам очень помогал», – рассказал пограничник Федор Чикин.

В то время он с побратимами защищал украинские рубежи на Луганщине. Федор рассказал, что тогда командир отряда (ныне – глава Государственной пограничной службы Украины) Сергей Дейнеко обратился с предложением укрепить транспортные средства для лучшей защиты пограничников, которые принимали участие в боевых действиях. Боец вспоминает, что «бронежаба» после появления на позициях в районе населенного пункта Югановка не раз помогала выполнять разведывательные задачи, прикрывать пути в лагерь, до тех пор, пока «была ранена» во время вражеского артобстрела.

Замглавы Госпогранслужбы Украины Сергей Сердюк напомнил, что в боевых действиях на востоке погибли 70 пограничников, место нахождения еще 5 военнослужащих – неизвестно. Он отметил, что после 2014 года пограничная служба получила боевые машины более высокого класса защищенности, но те первые, забронированные волонтерами, помогли сохранить не одну жизнь защитников Украины.

«Данным транспортным средством доставлялись боеприпасы, вывозились раненые. Этот автомобиль сохранил много жизней наших военнослужащих», – рассказал о «бронежабе» генерал-майор Сердюк во время церемонии передачи автомобиля музею.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне действует экспозиция «Украинский Восток», артефакты которой показывают правду о войне на Донбассе. Теперь она пополнится и новым экспонатом.