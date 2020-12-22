Жили у линии фронта: Семье из Авдеевки купили дом подальше от войны (Видео)

Дом семьи Байдовых из Авдеевки находится рядом с линией фронта – около авдеевской промзоны. Он был разрушен снарядами 5 лет назад. Сейчас семье гуманитарная миссия «Пролиска» при финансировании ООН купила новое жилье – тоже на Донетчине, но подальше от войны.

Мария Байдова говорит, что несмотря на перемирие, до сих пор в этом районе свистят пули. «В доме нет ни крыши, ни пола. Крышу накрыли на старые балки, но она вся провисает. Чтобы не провисала снимали штакетный забор и подставляли. Но жить там не реально», – рассказывает женщина.

Поэтому семья переехала на соседнюю улицу – во флигеле их приютила свекровь. Но и этот домик тоже побит войной. «Вот крышу накрыли простой клеенкой. Но хоть так. У других людей и такого нет», – отмечает Мария.

На 15 квадратных метрах живут вчетвером. Но сейчас муж Марии поехал на заработки в соседнюю область, старший сын – на учебе. Дома с ней лишь маленькая дочь Аня, которая очень хочет отсюда уехать. «Потому что здесь сильно стреляют, мало места», – поясняет девочка.

Гуманитарная миссия «Пролиска» подыскала семье новый дом в городе Покровске, расположенный за 60 километров. Покупку оформили сразу на Байдовых.

Мария осматривает новое жилье: небольшая гостиная, спальни, кухня и санузел в доме. «Мне все очень нравится. Главное, что тихо», – делится впечатлениями женщина.

Перевести вещи и заехать в дом семья планирует до новогодних праздников, чтобы новый год встретить уже на новом месте.

«Пролиска» при поддержке ООН уже 2 года переселяют семьи из зоны боевых действий. Новые дома уже приобрели 40 семьям – это около 150 человек. «Максимальный бюджетный потолок на одну семью – 5 тыс. долл. Это все семьи с детками. Мы оцениваем семьи по критериям, например, где дети не имеют доступ к образованию», – прокомментировал глава гуммиссии Евгений Каплин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»