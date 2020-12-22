В костюме супермена: В Славянске задержали подозреваемого в убийстве семьи (Фото)

Полиция Славянска задержала подозреваемого в тройном убийстве. При задержании мужчина был в костюме «супермена». Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

«Этого молодого человека в костюме супермена задержали сотрудники полиции Донецкой области по подозрению в совершении тройного убийства, которое произошло 3 дня назад в Славянске: 56-летнего мужчину и двух женщин – 1966 и 1940 годов рождения. Тело мужчины нашли задушенным за гаражами, женщин с ножевыми ранениями в квартире», – сообщил Шевченко.

Как сообщалось ранее, 19 декабря в Славянске произошло тройное убийство: погибли 56-летгий мужчина, его 80-летняя мать и 54-летняя сожительница. Мужчина был задушен, у женщин – перерезано горло. По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.