В Украине появится интернет-портал о преступлениях в «Л-ДНР» и Крыму

В Украине планируют создать первый интернет-портал, на котором будут собраны задокументированные факты о преступлениях на временно неподконтрольной части Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает Офис президента.

Онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

«Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика и т. Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени», – рассказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Ключевым требованием к проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированы неправительственными организациями.

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранители фиксируют и расследуют преступления, совершенные на неподконтрольных территориях Украины. Это более 20 000 уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

Исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Александр Сушко считает, что создание такого портала поможет Украине более систематизировано доносить до международного сообщества информацию о преступлениях и событиях на неподконтрольных территориях.

С целью создания портала был подписан меморандум о сотрудничестве между представительством президента Украины в АР Крым, Офисом Генерального прокурора, Украинским институтом национальной памяти, Международным фондом «Возрождение» и Центром исследования безопасности среды «Прометей».