В прифронтовой Станице Луганской супруги варят крафтовые сыры (Фото)

В Станице Луганской супруги Билько изготавливают крафтовые («ремеслянные») сыры, масло и другие молочные продукты. Дмитрий и Анна Билько еще только в начале пути – они мечтают открыть полноценную сыроварню с эко-парком, передает «Громада Схід».

В непростой для всех 2014 год супруги решили приобрести несколько коз. Тогда речи о сыре даже не было, употребляли только молоко и кефир.

Путь к развитию начался благодаря поддержке Красного Креста. В 2018 году семья выиграла грант на 35 000 грн. «По условиям гранта увеличили поголовье коз, закупили корма, расширили сараи для животных. Также приобрели дезинфекторы, специнструмент для ухода за "копытами и рогами" – оказалось, он для коз очень непростой», – вспоминает Дмитрий Билько.

Так семья начала увеличивать свою маленькую ферму. Со временем попробовали делать сыр из козьего молока.

Дмитрий Билько

Технолог в команде – жена Анна Билько. Дмитрий говорит, что сыр, созданный женскими руками, все же вкуснее. В производстве уже богатый ассортимент: моцарелла, сулугуни, качота, гауда, плавленый сыр. На подходе новые рецепты сыра со специями, томатами, а в разработке – сыры с плесенью. Из молока изготавливают масло, сметану, йогурт, ряженку.

«Прежде всего мы готовим для себя, своих детей, поэтому не заинтересованы портить натуральность и полезные свойства продукта. Мы в сырах не используем стабилизаторы, консерванты, эмульгаторы и вообще любую химию. Используем закваски и ферменты производителей из Дании и Швейцарии», – рассказывает Анна Билько.

По ее словам, важно также соблюдать сроки хранения. Например, моцарелла и сулугуни – это сыры непродолжительного срока хранения, до одной недели, после уже не будут свежими и вкусными.

Для приготовления 1 кг сыра нужно 10 литров молока. От состояния молока до формирования головки сыра проходит не менее 4 часов. Пока приготовленный горячий сыр остывает, его переворачивают каждые полчаса. Далее сыр созревает, это необходимо для появления вкуса – для этого нужен минимум месяц, а лучше больше, потому что с каждым днем вкус усиливается. Но и слишком долго выдерживать нельзя, потому что с потерей влаги сыр становится более жестким.

Сыры бывают капризными. Например, для созревания полутвердых и твердых сортов необходим разный уровень влажности и определенная температура, поэтому и внимания им понадобится больше, чем простым сырам.

Продукция семьи Билько

Супруги продолжат готовится к созданию полноценной сыроварни. Самостоятельно приобрели технику для изготовления масла и шкафы для хранения сыров, пристраивают кухню для варочного цеха. В работе хотят использовать солнечную электростанцию.

Билько описывают свою будущую сыроварню: она открыта для посторонних, чтобы посетители видели, как готовится сыр. Территория обустроена как контактный эко-парк, где можно общаться с животными и кормить их. Есть дегустационная комната с различными видами сыров и вин к ним. А рядом работает небольшая лавка по продаже продукции. Также запланированы продажи через интернет, ведь есть сыры, которые долго не портятся и могут доехать куда угодно.