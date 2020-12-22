Редкая болезнь: Малыш из Бахмута получит бесплатный укол за 2,3 миллиона долларов

В Бахмуте 14-месячный Елисей Зеленский родился с редкой генетической болезнью СМА1 (спинальная мышечная атрофия 1-го типа). Малышу бесплатно сделают инъекцию самого дорогого в мире препарата Zolgensma за 2,3 млн долл. Елисей неожиданно выиграл бесплатный укол Zolgensma в лотерее от компании Novartis, передает «Вільне радіо».

Елисей родился в семье бахмутских полицейских Александра и Карины Зеленских в октябре 2019 года. Через 3 месяца оказалось, что у ребенка СМА1. Это редкое нервно-мышечное заболевание, когда теряются клетки спинного мозга, которые отвечают за движение мышц. Это приводит к ослаблению всех мышц, потери подвижности. Около половины детей с СМА1 не доживают до 2 лет.

Лекарств против этой болезни до недавнего времени не было. Лишь в конце 2016 года врачи получили первый препарат для лечения СМА – «Спинраза», а другие лекарства еще испытывают.

Поскольку в Украине эту болезнь не лечат, то в начале 2020 года семья осталась один на один с проблемой. Супруги Зеленские решили бороться за малыша. В начале февраля семья переехала жить в Польшу. Там жизнь Елисея поддерживают инъекциями в спинной мозг препарата «Спинраза» каждые 4 месяца.

Но малышу нужен препарат Zolgensma, стоимость укола которого 2,3 млн долл. Zolgensma – это генный препарат (флаконы хранят при температуре -60С). Весной 2019 года препарат прошел клинические испытания. Достаточно сделать всего 1 капельницу ребенку со СМА1, и генетический сбой исправится: малыш практически выздоравливает (хотя осложнения, которые уже развились на момент введения этого препарата, остаются).

Сейчас это самый дорогой медикамент в мире, и его можно приобрести только в США. По данным представителя компании Novartis, которая продает препарат, 1 доза Zolgensma составляет половину стоимости 10-летнего курса лечения «Спинразой» (она в первый год лечения стоит 750 тыс. долл. и по 350 тыс. долл каждый последующий год).

В декабре 2019 года компания Novartis заявила о бесплатном распределении 100 доз этого препарата через лотерею. Семья Зеленских также подала документы на участие. Но у компании-производителя было условие: дети, получающие лечение «Спинразой», не имеют права участвовать в розыгрыше препарата Zolgensma. Поэтому первоначально Зеленские получили отказ.

Но в ноябре фармацевтический гигант изменил свое решение. «Я не могу сказать, что именно повлияло на такое невероятное решение выделить Елисею укол. Самое главное – результат. Произошло чудо: компания Novartis принимает решение выделить Елисею Зеленскому укол бесплатно», – говорит президентка фонда Kiddo (г. Днепр) Анна Ермолаева, которая помогала семье Зеленских.

Но чтобы получить инъекцию Zolgensma, необходимо сделать еще очень много. «Мы не можем расслабиться. У нас вроде как и радость, но одновременно – тревога. Мы сами еще не знаем четко, чтобы сказать, что будет вот так. Мы даже не знаем где, врач, в какой стране это будут делать. Некоторые люди выезжают для этого в Беларусь. Я просто молюсь, чтобы это осуществилось, чтобы ему подошел этот укол», – рассказывает радио бабушка мальчика Виктория Пономаренко.

Также семье приходится узнавать, как ввезти этот препарат в страну, в которой будут делать инъекцию. Придется ли платить пошлину за ввоз препарата (такие пошлины стоят пропорционально стоимости препарата)? Как подействует сильнодействующий препарат на организм ребенка – это тоже неизвестно.

«Это только сказать, что "Ура, укол!". А там такие "подводные течения". Это не аппендицит, что ты его вырезал и – здоров. Затем потребуется серьезная реабилитация», – отмечает бабушка мальчика.

Еще до того, как Елисей выиграл бесплатный укол, родственники, благотворители, волонтеры за полгода смогли собрать почти 424,5 тыс. долл. (19% от необходимой суммы). Основную часть (7,9 млн грн) собрали с помощью фонда Kiddo – здесь пока эти средства «заморозят» на счетах до момента получения Елисеем инъекции.

Кроме того, бесплатный укол не означает автоматическое выздоровление и отсутствие дальнейших больших затрат для этой семьи. «Елисею понадобится реабилитация, ортопедическая и дыхательная поддержки, и тому подобное. Все, что нужно будет тратить на Елисея, мы будем тратить. Остальные деньги, которые останутся, распределят между другими детьми, которыми занимается фонд Kiddo», – объясняет Анна Ермолаева.

Она отметила, что всего в Украине сейчас 6 детей с СМА. Родители 5-ти из них уже обратились в фонд Kiddo за помощью. Но в такой работе необходима системная помощь государства.

Ермолаева считает, что история Елисея Зеленского придаст огласке проблему детей с СМА в Украине. «Это внимание к таким детям, которые практически отсутствуют для нашего государства. Но им можно помочь, они могут быть такими же, как и все! Когда в любом нашем коррупционном скандале звучит сумма, которая может обеспечить 3-4 ребенка, как Елисей, – это ненормально», – заключила она.