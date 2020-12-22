С учетом неподконтрольных территорий: Минздрав утвердил план вакцинации населения от COVID-19

Сегодня, 22 декабря, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Об этом сообщает Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Документ разработали специалисты ЦОЗ вместе с экспертами Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ.

И. о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин отметил, что цель этого плана – в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек). «Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с Календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней», – добавил Кузин.

План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации.

«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна – соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом», – отметил Игорь Кузин.

Планом утверждены 4 этапа вакцинации населения:

январь-апрель 2021 г. – люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель-июнь 2021 г. – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, предоставляющих медицинские услуги;

июнь-сентябрь 2021 г. – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 г. – март 2022 г. – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.