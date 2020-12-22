Российского актера Гуськова включили в «черный список» Минкульта

Алексей Гуськов, хорошо известный по сериалу «Граница. Таежный роман» и иным кинопроектам, не сможет приехать на съемки в Украину. Российского актера включили в «черный список» Минкульта. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили представители Министерства культуры и информационной политики, передает «24tv.ua».

Так, еще 11 декабря СБУ передала письмо с просьбой включить российского актера Алексея Гуськова в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Решение было принято автоматически.

По данным базы «Миротворец», Алексей Гуськов неоднократно посещал в Крым после оккупации полуострова. Кроме этого, актер был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля и откровенно поддерживал международную политику Владимира Путина. В частности, на фестивале «Евразийский мост» Алексей Гуськов не сдерживал восторга от того, что украинский полуостров незаконно стал российским. «Благодаря фестивалю "Евразийский мост" Крым сможет возродить некогда утраченные кинематографические традиции. Замечательное название – "Евразийский мост". Давайте этим фестивалем поможем еще раз связать Крым с Россией, и со всем миром», – заявил тогда Алексей Гуськов.

В многочисленных интервью российский актер выражал свое пренебрежение к украинским властям и историческим фактам. В частности, Гуськов заявлял, что Киев никогда не имел исторической ценности. «Мы никогда не были братскими народами. "Мать городов русских – Киев" – это все легенды. Читайте Солженицына», – говорил актер.

Также Гуськов не скрывал, что в 2014 году писал письмо Владимиру Путину и откровенно поддерживал оккупацию Крыма. «Да, провели референдум, но по понятным причинам – это российская территория. Там живут в основном граждане РФ. Я так действительно считаю», – не скрывал он.

Хоть актер и провел детство в Украине, он считает себя россиянином, о чем подчеркивает в своих интервью.