Среди негативных событий года коронавирус оттеснил войну на Донбассе, – опрос

Событием, которое повлияло на жизнь абсолютного большинства украинцев в 2020 году, стала эпидемия коронавируса. «Событием года» эпидемию назвали 43% украинцев, при этом ожидаемо абсолютно все оценили ее как негативное событие. Таковы результаты общенационального опроса «Что пережила Украина и мир в 2020 году и чего нам ждать от 2021-го: политические и экономические прогнозы»*.

Безусловно негативным событием года украинцы также назвали и войну на Донбассе – это вторая позиция в результатах опроса. О войне как одном из главных событий года высказались 12% респондентов.

Весенний карантин событием года назвали 11,5%, при этом это событие также единодушно оценено как отрицательное.

Едва ли не единственным позитивным событием назвали строительство автодорог в рамках проекта «Большая стройка» – только 5% считают строительство дорог негативом.

В целом 2020-й запомнится годом плохих событий. Только 16% респондентов назвали положительными те события, которые они считают главными событиями года. Для сравнения, в 2019 году главное событие года (в основном это были парламентские и президентские выборы) считали положительным 58%.

* Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря во всех регионах Украины (за исключением неподконтрольных). Опрос осуществлен методом личного интервью face-to-face. Было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (18+) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.