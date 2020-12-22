RU
Все новости

Дерево есть, а информации нет: В «ЛНР» показали главную елку «республики» (Фото)

22.12.20 21:28
В Луганске / Фото из соцсетей
В Луганске / Фото из соцсетей

В «ЛНР» местные «власти» не сообщают, когда будет открытие центральной новогодней елки в Луганске. И будет ли оно вообще. В отличие от соседней «ДНР», в Луганске вообще нет никакой «официальной» информации об установке, особенностях декора главного новогоднего символа и торжественных мероприятиях.

Первоначально в соцсетях местные жители отмечали, что «по слухам, открытие состоится 20 декабря». Несколько десятков человек пришли в этот день на центральную площадь. Они лишь зафиксировали, что елку таки установили, но она так и не «зажглась». Никаких мероприятий возле нее в этот день не было. При этом иная праздничная иллюминация работала.

По состоянию на сегодня, 22 декабря, на сайте «администрации» Луганска все еще отсутствует какая-либо информация о центральной «республиканской» елке.

Главная новогодняя елка «ЛНР»
Главная новогодняя елка «ЛНР»
Главная новогодняя елка «ЛНР»
Главная новогодняя елка «ЛНР»
Главная новогодняя елка «ЛНР»
Главная новогодняя елка «ЛНР»
Главная новогодняя елка «ЛНР»
Главная новогодняя елка «ЛНР»
Главная новогодняя елка «ЛНР»

Как сообщалось ранее, в «ДНР» открытие главной елки в Донецке состоится 25 декабря. На подконтрольной Украине части Донецкой области торжественные открытия состоялись в День святого Николая, 19 декабря.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк