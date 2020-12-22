Дерево есть, а информации нет: В «ЛНР» показали главную елку «республики» (Фото)

В «ЛНР» местные «власти» не сообщают, когда будет открытие центральной новогодней елки в Луганске. И будет ли оно вообще. В отличие от соседней «ДНР», в Луганске вообще нет никакой «официальной» информации об установке, особенностях декора главного новогоднего символа и торжественных мероприятиях.

Первоначально в соцсетях местные жители отмечали, что «по слухам, открытие состоится 20 декабря». Несколько десятков человек пришли в этот день на центральную площадь. Они лишь зафиксировали, что елку таки установили, но она так и не «зажглась». Никаких мероприятий возле нее в этот день не было. При этом иная праздничная иллюминация работала.

По состоянию на сегодня, 22 декабря, на сайте «администрации» Луганска все еще отсутствует какая-либо информация о центральной «республиканской» елке.

Главная новогодняя елка «ЛНР»

Как сообщалось ранее, в «ДНР» открытие главной елки в Донецке состоится 25 декабря. На подконтрольной Украине части Донецкой области торжественные открытия состоялись в День святого Николая, 19 декабря.