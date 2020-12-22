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Часть народных депутатов требуют запретить «зеленый тариф»

22.12.20 21:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

47 народных депутатов требуют запретить «зеленый тариф». Свое требование они направили в Конституционный суд – просят изучить и оценить закон об альтернативных источниках энергии, передает ТК «Украина».

«Зеленый тариф» – на экологически чистые киловатты – появился в Украине еще в 2008 году. И именно после него в Украине инвесторы начали массово строить солнечные, ветряные и био- электростанции.

Нынешние же 47 депутатов считают, что их предшественники не имели права настолько поощрять эко-бизнес. Хотя в Офисе президента никаких нарушений не видят. Что думают судьи КС – пока неизвестно. Судьбу украинской зеленой энергетики решают за закрытыми дверями.

«Верховная Рада не превысила своих полномочий [в плане установления "зеленого тарифа"], поскольку речь шла об энергетической безопасности страны. Эта система является законной, это подтверждается научными выводами. К сожалению, у нас даже нет возможности выразить свою позицию онлайн, мы представили [Вв Конституционный суд] свое ходатайство», – сказал управляющий партнер адвокатского объединения Arzinger, советник индустрии альтернативной энергетики Тимур Бондарев.

«Здесь главная цель – вообще прекратить развитие зеленой энергетики в Украине. Неизвестно, чем руководствовались народные депутаты, обращаясь в Конституционный суд. Продолжается давление на всю отрасль, которое началось еще в прошлом году», – прокомментировал председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

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