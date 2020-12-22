Для украинского аттестата за 9 и 11 класс: Школьникам из «Л-ДНР» нужно подать документы до 1 января (Видео)

Ученики 9-х и 11-х классов из «Л-ДНР» могут получить украинский аттестат. Для этого нужно экстерном дистанционно пройти обучение в школе, расположенной на подконтрольной Украине территории. Но нужно поторопиться, т.к. документы в украинских школах принимают до 1 января.

Одно из таких учебных заведений – школа № 29 в Мариуполе. Здесь очно обучаются около 500 местных детей, еще столько же – дистанционно.

«Мы дистанционно обучаем детей с неподконтрольной территории с 2015 года. Уже отлажен механизм. К нам приезжать не надо – все документы можно подать на электронную почту в отсканированном виде. Список документов и бланки, которые нужно заполнить для поступления, находятся и на платформе, и на сайте школы, и на всех КПВВ», – рассказывает директор ОШ № 29 Лариса Быкова.

После зачисления в школу ребенку выдается логин и пароль для занятий на дистанционной платформе. Через логин и пароль он «заходит» в класс, в котором обучается.

На платформе школьники могут найти видеоуроки, домашние задания. У каждого класса есть руководитель, который контролирует процесс обучения.

Но чтобы получить украинский аттестат, школьникам 9 и 11 классов нужно поспешить – документ от них ждут лишь до 1 января. По словам Ларисы Быковой, в последние дни заявки подают единицы. «У нас основной поток на зачисление идет, начиная с августа. Мы рассматриваем документы очень быстро – в течение 1-2 дней», – отмечает директор школы.

В докарантинное время приехать лично в украинскую школу ученики должны были всего один раз – чтобы сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА) или пройти внешнее независимое оценивание (ВНО). Но в прошлом учебном году из-за карантина правила изменились.

«Все дети, которые обучались и прошли учебный материал в течение прошлого года, выполнили всю практическую часть, они получили документы за 9 и 11 классы вне зависимости от сдачи ГИА. Несмотря на то, что были сложности с проездом, но из 100 человек порядка 30-ти 11-классников смогли приехать и сдать у нас ВНО», – рассказала директор ОШ №29.

Выпускники, которые получили украинский аттестат, но не успели вовремя сдать ВНО, могут обратиться в образовательные центры «Донбасс – Украина» и «Крым – Украина». Тогда они смогут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре – без ВНО.

«Через центр "Донбасс – Украина" по упрощенной системе из школы № 29 Мариуполя после дистанционного образования к нам поступают десятки абитуриентов. У нас нет преференций, разделений для детей, которые обучались дистанционно или очно. Но дети, которые приехали с неподконтрольной территории, получают дополнительную поддержку», – пояснил руководитель центра «Донбасс – Украина» Мариупольского госуниверситета Вячеслав Кудлай.

Ежегодно Минобразования предоставляет таким абитуриентам бюджетные места в украинских вузах, также они получают социальную стипендию.

Напомним, что в школах «Л-ДНР» получают образование 8% от всех учащихся в Украине. При этом школьникам из «Л-ДНР» Украина предлагает возможность бесплатно получить украинское образование, обучение проходит в онлайн-режиме. И многие параллельно учатся в школах – на подконтрольной и на неподконтрольной территориях.

Абитуриенты из «Л-ДНР» могут поступить в украинские вузы по упрощенной системе – в любой вуз, без ВНО, сдав лишь 3 экзамена. Бюджетных мест по «квоте 2» в вузах достаточно – в этом году из 12 тысяч мест занято было лишь 13%.

Также если семья выехала из «Л-ДНР» на проживание на подконтрольную территорию, то ребенок может продолжить обучение уже в украинской школе. Но придется пройти собеседование.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»