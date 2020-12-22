Покровск, Мирноград, Доброполье: ЦИК назначила довыборы в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия Украины на своем заседании сегодня, 22 декабря, назначила промежуточные выборы народного депутата по округу № 50 в Донецкой области. Об этом сообщили в секретариате ЦИК.

Отметим, что в округ № 50 входят города Доброполье, Мирноград, Покровск и Добропольский район. Центр округа – город Покровск.

На парламентских выборах 2019 года от округа № 50 в Верховную Раду прошел на тот момент мэр Покровска Руслан Требушкин. Но на местных выборах 25 октября 2020 года он снова баллотировался на должность городского головы Покровска, и победил.

16 декабря Требушкин сложил свои полномочия в Верховной Раде.

В этой связи ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата Украины по округу № 50. Они состоятся в воскресенье, 28 марта 2021 года. Непосредственно избирательный процесс должен начаться за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года.