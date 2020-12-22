Забытые и брошенные: Как выживают в селах под Мариуполем (Видео)

Степановка, Запорожское и Новоселовка находятся недалеко от Мариуполя, когда-то эти села были богатые и многолюдные. Сейчас – пустота и упадок. Нет дорог, медицины, инфраструктуры.

Ранее села входили в Тельмановский район Донецкой области. Но после начала вооруженного конфликта на Донбассе район этот стал разорванным и Степановку, Запорожское и Новоселовку присоединили к Волновахскому району.

Анне Петровне уже 92 года, она самая старая жительница Степановки. «Раньше было село как село. А сейчас... Один бурьян, и ничего», – сетует Анна Гончар.

По словам местных, последние 6 лет села в упадке, в инфраструктуру никто не вкладывается. И такие старики как Анна Петровна остаются заложниками обстоятельств и воспоминаний.

«Я родилась в селе Кириловка Белая Ольгинского района, от Волновахи там 15 километров. Район был хороший, колхоз был. Мы работали в колхозе с детства, так как война застала. Потом отстраивались. Было много работы, люди работали и зарабатывали. А что сейчас и дальше будет – не знаю», – говорит пенсионерка.

Что будет дальше с селом не знает и сын Анны Петровны. Мужчина рассказывает, что у него уже давно сердце разрывается за родную землю. «Сейчас все разваливается. Уже много лет добиваюсь, чтобы жители наши, наши старики хотя бы имели возможность выехать в город – а дороги убитые. Сельский совет не помогает, идет полная разруха. Уже сколько бьемся, уже сколько губернаторов поменялось, а отовсюду идут отписки и не принимаются меры», – поясняет Алексей Гончар.

Но это не все беды жителей сел. Например, недавно старенькой Анне Петровне пришлось отбиваться от бродячей собаки, которая напала на нее возле дома. «Сейчас в селе развелось очень много бродячих собак. Нападают на людей, на бабушек, раздирают курей, собаки убивают живность. Обращался, а председатель сказал – я это не могу делать, у нас нет организации, чтобы убирать этих собак», – возмущается Алексей.

Перед последними выборами мужчина смог добиться легкого ремонта небольшого участка дороги между населенными пунктами. Но этого для развития сел мало.

«С боку дороги позарастали посадками, эту посадку подрубили и теперь машины пробивают скаты. По этим дорогам две машины разминуться не могут. Хотя это была раньше дорога военного значения Тельманово – Кальчик – Мариуполь», – продолжает Алексей Гончар.

Аналогичная ситуация в Новоселовке. «Нет, нету перспективы. Здесь развития для ребенка нет – ни кружков, ни танцев, ни песни. Они не могут развиться. Все сейчас угасает, уже работы здесь никакой. Только остался вот ток, а ферму разобрали. Были механизаторы, все это было. А сейчас нет работы здесь. Молодежь уезжает куда-нибудь в город», – рассказывает местная жительница Надежда Береговая.

Местные говорят, что давно потеряли надежду на помощь от сельсовета. «А что сельсовет? Они на чемоданах сидят, потому что их обещают сократить. У нас же будет объединенная громада с центром в Мирном. А еще военно-гражданскую администрацию создадут. Вот такое межвластье», – говорит новоселовка Тамара Малик.

В сельсовете Новоселовки поясняют, что недавно Рада приняла закон о создании в некоторых объединенных территориальных громадах военно-гражданских администраций. Но в сельсовете документ еще не видели, поэтому не знают, что их конкретно ждет.

А и. о. сельского головы Елена Менглабей вообще отказалась комментировать ситуацию в селе.

По дороге в Запорожское можно увидеть остатки некогда процветающего колхоза – бывший фруктовый сад такой же заброшенный, как и село.

«Село вымирает, помощи неоткуда ждать нам. Помогаем друг другу, кто как может. Стараемся что-то сделать доброе хорошее. Будем крепиться, пока есть силы и желание», – делится местный житель Владимир Гусев.

Во всех трех селах единые проблемы – нет дорог, вода из колодцев уходит, засилье бродячих собак. Местные не понимают, как так получается, что свободной земли здесь нет – все в аренде и приносит кому-то прибыль, а элементарной инфраструктуры в селах тоже нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»