Что будет с пенсионными выплатами переселенцев: Комментарии специалистов (Видео)

Отменять выплаты пенсионерам-переселенцам не будут до конца карантина. Большинство пенсионеров с неподконтрольной территории не могут снять деньги с карточек: незаконные вооруженные формирования блокируют пункты пропуска. О том, что будет с выплатами и как будут начислять средства в дальнейшем, говорится в сюжете телеканала «Донбасс».

Богдан Мироненко – юрист. Рассказывает: правительство запретило отменять выплаты переселенцам до конца карантина. Если их приостановили – не медлите. «Если вы все-таки столкнулись с тем, что банк вам не выплачивает пенсию, вы сначала должны обратиться в Пенсионный фонд. Чтобы они дали объяснения, с какого периода по какой была заморожена пенсия, причину указать, почему они это сделали», – объясняет юрист.

Также, по его словам, необходима выписка из банка, в которой указано, когда в последний раз было начисление пенсии.

Переселенцы, которые пока не могут пересечь линию разграничения, без пенсии не останутся, подчеркивают специалисты. Выплаты будут на банковском счету, деньги никуда не денутся, их можно снять после окончания карантина. «Во время карантина пенсии ВПЛ насчитываются в обычном режиме и выплачиваются в соответствии со ст. 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"», – говорит начальница отдела обслуживания граждан Покровского объединенного управления Пенсионного фонда Наталья Писаренко.

Однако в любом случае пенсионерам с неподконтрольных украинским властям территорий для получения денег нужна справка ВПЛ. Без нее деньги не насчитают даже во время карантина. «По 509 Постановлению Кабмина, для получения справки ВПЛ необходимо обратиться в УТСЗН. Справка дает гражданину право обратиться за выплатой госпомощи», – отмечает заместитель начальника УТСЗН Покровска Валентина Шаповалова.

Если человек с неподконтрольной территории впервые оформляет выплаты, ему лично необходимо подать документы в ПФУ. При себе нужно иметь паспорт, ИНН и справку ВПЛ.

Отсутствие идентификации в банке на время карантина не является основанием для прекращения выплат. Также срок действия банковских карт переселенцам продлевается автоматически.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»