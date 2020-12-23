Со стороны «ЛНР» на новых КПВВ еще идут строительные работы, – ОБСЕ

На новых пунктах пропуска в Золотом и Счастье Луганской области со стороны незаконных вооруженных формирований еще продолжаются строительные работы. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 22 декабря.

«19 декабря в Луганской области на блокпосте вооруженных формирований в 3 км к юго-востоку от моста в н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска) наблюдатели видели, как 7 рабочих устанавливали ограждения приблизительно в 20 м к югу от блокпоста на восточной стороне дороги, а еще 7 рабочих при помощи трактора пробивали отверстия в земле и копали рвы на западной стороне дороги (по оценке СММ, для прокладки канализации и водопроводных труб)», – говорится в отчете.

20 декабря рядом с блокпостом вооруженных формирований южнее участка разведения в районе Золотого наблюдатели видели 5 неподвижных единиц строительной техники и оборудования.

19 и 20 декабря команда СММ отметила, что контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской и соответствующий блокпост НВФ южнее моста у Станицы Луганской были открыты и в обоих направлениях стояли пешеходы в ожидании прохода. В оба дня наблюдатели также видели гольф-кар, курсировавший между КПВВ и отремонтированной секцией моста.

«За эти два дня команда СММ отметила, что КПВВ вблизи Золотого и в Счастье были открыты, а соответствующие блокпосты вооруженных формирований южнее участка разведения в районе Золотого и в 3 км к юго-востоку от моста в Счастье по-прежнему были закрыты», – уточнили наблюдатели.

Напомним, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что в ОБСЕ подтверждают готовность к открытию контрольного пункта въезда-выезда «Счастье» на Луганщине.