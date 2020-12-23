В «ДНР» рассказали о вариантах трудоустройства и зарплатах в Горловке

В «ДНР» в Горловке в местном центре занятости – множество вакансий для медработников. О том, какие предлагаются варианты трудоустройства и какие зарплаты, рассказал местный блогер Егор Воронов.

Воронов побывал в городском центре занятости. «Почти ничего не изменилось. Стенды с вакансиями, специалисты-консультанты в кабинках, ждущие у кабинетов люди. Хотя... на стендах появились объявления о наборе в народную милицию, на специалистах – маски, а в кабинетах – санитайзеры», – рассказал горловчанин.

Он отметил, что в довоенное время стендов было больше. «Что удивило? Вакансии медицинских работников – их чуть ли не больше даже, чем для людей рабочих профессий. Только в "открытом доступе" более 40 мест. По всем районам города. И, в основном, это врачи (специалист с высшим образованием) – хирурги, терапевты, участковые терапевты, педиатры, участковые педиатры, отоларингологи, офтальмологи, невропатологи, неврологи, акушеры-гинекологи, УЗИсты, рентгенологи, радиологи, онкологи, психиатры, наркологи», – поделился Воронов.

«Где на ставку, а где на половину, а где и на 0,75. Есть и дефицит медсестер, но у них самая небольшая ставка – 6 751 руб. (2 647 грн по местному курсу на 23.12.2020 – ред.). Наиболее высокооплачиваемая вакансия из мной увиденных среди врачей – терапевт, 12 788 руб. (5 014 грн). Нет, все понятно – там будут доплаты за интенсивность, сложность, а после и выслугу. Но по факту "предложений" – вот так», – добавил он.

Педагогов, по словам жителя Горловки, приглашают работать руководителями кружков, социальными педагогами, психологами, методистами. Много вакансий воспитателей в детские сады. «Обратил внимание на заявку по "учителю начальных классов". Финансовый startup предлагают в 13 тыс. руб. (5 тыс. грн). Далее – рабочие специальности. И водители, и техники-электрики, и сварщики. Тут спектр "необходимого" более чем широк. Предлагаемая заработная плата? Ориентируйтесь на медицинских работников», – сообщил Воронов.

Он также рассказал, что центр занятости продолжает отправлять людей на обучение рабочим специальностям. В ноябре людям предлагали учиться на кровельщика (по рулонным кровлям и из штучных материалов), слесаря КИПиА, электрогазосварщика и оператора котельной. Обучение проходит в Горловке, Макеевке и Донецке.

Есть также временные работы. «Они пишут, что это "общедоступные виды неквалифицированных работ". Оплата труда – исходя из тарифной ставки… Довольно обширный стенд с вакансиями для инвалидов. Есть стенд для инженерно-технического персонала, торговых работников, правоохранителей, военных и людей, занятых в неквалифицированной сфере. Но самый интересный "уголок" – финансовая сфера. Вот, к примеру, приглашают экономиста с опытом работы в угольной сфере. Зарплатный startup – 12 тыс. руб. (4,7 тыс. грн). А вот в Калининском районе нужен бухгалтер-кассир с заработной платой в 20 тыс. руб. (7,8 тыс. грн)», – отметил Воронов.

Также горловчанин сообщил, что вакансий для журналистов он не видел.