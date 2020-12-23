В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 10 136 человек

За минувшие сутки в Украине подтвердили 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 979 человек;
- летальных случаев – 275;
- выздоровели – 15 372 человека;
- проведено тестирований за сутки – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).
За все время пандемии в Украине заболели 989 642 человека, из них:
- выздоровели – 615 660 человек (62,2% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 356 810 человек (36,1%);
- летальных исходов – 17 172 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 348 820.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 103 663 случая;
- Винницкая область – 21 259 случаев;
- Волынская область – 31 490 случаев;
- Днепропетровская область – 54 625 случаев;
- Донецкая область – 33 102 случая;
- Житомирская область – 36 975 случаев;
- Закарпатская область – 27 391 случай;
- Запорожская область – 49 341 случай;
- Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;
- Киевская область – 54 831 случай;
- Кировоградская область – 7 949 случаев;
- Луганская область – 9 181 случай;
- Львовская область – 57 906 случаев;
- Николаевская область – 27 970 случаев;
- Одесская область – 66 295 случаев;
- Полтавская область – 32 945 случаев;
- Ровенская область – 39 251 случай;
- Сумская область – 38 501 случай;
- Тернопольская область – 32 738 случаев;
- Харьковская область – 66 243 случая;
- Херсонская область – 16 162 случая;
- Хмельницкая область – 37 142 случая;
- Черкасская область – 35 938 случаев;
- Черновицкая область – 38 721 случай;
- Черниговская область – 27 723 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.