В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 10 136 человек

За минувшие сутки в Украине подтвердили 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 979 человек;

летальных случаев – 275;

выздоровели – 15 372 человека;

проведено тестирований за сутки – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).

За все время пандемии в Украине заболели 989 642 человека, из них:

выздоровели – 615 660 человек (62,2% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 356 810 человек (36,1%);

летальных исходов – 17 172 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 348 820.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 103 663 случая;

Винницкая область – 21 259 случаев;

Волынская область – 31 490 случаев;

Днепропетровская область – 54 625 случаев;

Донецкая область – 33 102 случая;

Житомирская область – 36 975 случаев;

Закарпатская область – 27 391 случай;

Запорожская область – 49 341 случай;

Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;

Киевская область – 54 831 случай;

Кировоградская область – 7 949 случаев;

Луганская область – 9 181 случай;

Львовская область – 57 906 случаев;

Николаевская область – 27 970 случаев;

Одесская область – 66 295 случаев;

Полтавская область – 32 945 случаев;

Ровенская область – 39 251 случай;

Сумская область – 38 501 случай;

Тернопольская область – 32 738 случаев;

Харьковская область – 66 243 случая;

Херсонская область – 16 162 случая;

Хмельницкая область – 37 142 случая;

Черкасская область – 35 938 случаев;

Черновицкая область – 38 721 случай;

Черниговская область – 27 723 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.