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В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 10 136 человек

23.12.20 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине подтвердили 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 979 человек;
  • летальных случаев – 275;
  • выздоровели – 15 372 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226).

За все время пандемии в Украине заболели 989 642 человека, из них:

  • выздоровели – 615 660 человек (62,2% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 356 810 человек (36,1%);
  • летальных исходов – 17 172 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 348 820.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 103 663 случая;
  • Винницкая область – 21 259 случаев;
  • Волынская область – 31 490 случаев;
  • Днепропетровская область – 54 625 случаев;
  • Донецкая область – 33 102 случая;
  • Житомирская область – 36 975 случаев;
  • Закарпатская область – 27 391 случай;
  • Запорожская область – 49 341 случай;
  • Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;
  • Киевская область – 54 831 случай;
  • Кировоградская область – 7 949 случаев;
  • Луганская область – 9 181 случай;
  • Львовская область – 57 906 случаев;
  • Николаевская область – 27 970 случаев;
  • Одесская область – 66 295 случаев;
  • Полтавская область – 32 945 случаев;
  • Ровенская область – 39 251 случай;
  • Сумская область – 38 501 случай;
  • Тернопольская область – 32 738 случаев;
  • Харьковская область – 66 243 случая;
  • Херсонская область – 16 162 случая;
  • Хмельницкая область – 37 142 случая;
  • Черкасская область – 35 938 случаев;
  • Черновицкая область – 38 721 случай;
  • Черниговская область – 27 723 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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