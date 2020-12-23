В ближайшее время невозможно: Разумков оценил перспективу выборов на неподконтрольном Донбассе

Проведение местных выборов по украинским законам в неподконтрольных районах Донбасса в ближайшей перспективе невозможно. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает «Украина 24».

«По состоянию на сегодня альтернативы "Минску" мы не видим. Я не уверен, что она появится в ближайшее время. Если говорить о местных выборах, давайте будем откровенными: любой план нужно выполнять пошагово, и дойти до соответствующего пункта в Минских договоренностях. Выполнены первые пункты? Нет. Частично можно говорить об обмене, но он также не всеохватывающий. Частично можно говорить о полной тишине на фронте, но это также не соответствует действительности на 100%. Да, за последние месяцы ситуация изменилась достаточно существенно, мы видим уменьшение обстрелов по нашей стороне, но объективно говорить, что те пункты выполнены, на 100% мы не можем. Так же отвод тяжелого вооружения, и многое другое, в том числе вывод войск с временно оккупированных территорий», – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что выборы должны проходить по украинскому законодательству, с доступом всех политических партий и сил, которые зарегистрированы в Украине, со свободным доступом журналистов, и они должны быть признаны международными наблюдателями.

«По состоянию на сегодня организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно», – заключил глава парламента.