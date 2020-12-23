Квартиры, машины, премии: На Донетчине наградили лучших спортсменов (Фото)

Ведущим спортсменам и тренерам Донецкой области по различным видам спорта вручили квартиры, автомобили и иные награды. Торжественная встреча с руководством области состоялась 22 декабря, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Ключи от двух квартир получили спортсмены из Бахмута и Дружковки – мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике, кандидат на участие в Олимпийских играх в Токио Сергей Смелик и мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен мира Константин Мусиенко.

Отделению велосипедного спорта школы высшего спортивного мастерства и коммунальному внешкольному учебному учреждению «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту» глава Донецкой ОГА Павел Кириленко вручил ключи от специализированных легковых автомобилей Ford Transit. Новые автомобили предназначены для перевозки спортсменов для участия в чемпионатах мира, Украины и сопровождения спортсменов во время проведения выездных учебно-тренировочных занятий, соревнований по велосипедному спорту.

Также за высокие достижения спортсмены Донетчины были награждены почетными грамотами Министерства молодежи и спорта, благодарностями Донецкой облгосадминистрации, удостоверениями и значками «Мастера спорта Украины», сертификатами на выплату единовременного вознаграждения.

Как отметил глава области, выплаты денежных вознаграждений не только спортсменам, но и тренерам, квартиры и автомобили – это лишь часть большого уважения к спортсменам Донетчины.

«Вы можете сами видеть то внимание, которое уделяется развитию спорта, восстановлению и построению спортивной инфраструктуры в рамках программы президента Украины "Большая стройка" в 2020 году. На следующий год строительство спортивных объектов, закупка инвентаря, автотранспорта будут продолжены», – подчеркнул председатель Донецкой облгосадминистрации.