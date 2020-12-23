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9 смертей и 343 больных: На Донетчине опубликовали статистику по COVID-19 (Карта)

23.12.20 09:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области умерли еще 9 больных COVID-19. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

  • 3 – в Краматорской ОТГ;
  • по 1 – в Часовоярской, Славянской, Дружковской, Лиманской, Волновахской и Белозерской ОТГ.

За вторник, 22 декабря, лаборатории сообщили о еще 343 больных, среди которых 17 детей:

  • 176 – в Мариупольской ОТГ;
  • 34 – в Краматорской ОТГ;
  • 23 – в Торецкой ОТГ;
  • 14 – в Волновахской ОТГ;
  • по 13 – в Сартанской и Константиновской ОТГ;
  • 11 – в Бахмутской ОТГ;
  • по 10 – в Великоновоселковской и Лиманской ОТГ;
  • по 6 – в Покровской, Марьинской и Белозерской ОТГ;
  • по 5 – в Александровской и Новодонецкой ОТГ;
  • 4 – в Никольской ОТГ;
  • по 1 – в Часовоярской, Мирноградской, Дружковской, Мангушской, Мирненской, Старомлыновской и Кураховской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 33 102 случая заражения COVID-19, из них:

  • выздоровел – 22 151 человек (67,6% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 277 пациентов (30,4%);
  • летальных случаев – 674 (2,0%).

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