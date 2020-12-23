9 смертей и 343 больных: На Донетчине опубликовали статистику по COVID-19 (Карта)

В Донецкой области умерли еще 9 больных COVID-19. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

3 – в Краматорской ОТГ;

по 1 – в Часовоярской, Славянской, Дружковской, Лиманской, Волновахской и Белозерской ОТГ.

За вторник, 22 декабря, лаборатории сообщили о еще 343 больных, среди которых 17 детей:

176 – в Мариупольской ОТГ;

34 – в Краматорской ОТГ;

23 – в Торецкой ОТГ;

14 – в Волновахской ОТГ;

по 13 – в Сартанской и Константиновской ОТГ;

11 – в Бахмутской ОТГ;

по 10 – в Великоновоселковской и Лиманской ОТГ;

по 6 – в Покровской, Марьинской и Белозерской ОТГ;

по 5 – в Александровской и Новодонецкой ОТГ;

4 – в Никольской ОТГ;

по 1 – в Часовоярской, Мирноградской, Дружковской, Мангушской, Мирненской, Старомлыновской и Кураховской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 33 102 случая заражения COVID-19, из них: