9 смертей и 343 больных: На Донетчине опубликовали статистику по COVID-19 (Карта)

В Донецкой области умерли еще 9 больных COVID-19. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:
- 3 – в Краматорской ОТГ;
- по 1 – в Часовоярской, Славянской, Дружковской, Лиманской, Волновахской и Белозерской ОТГ.
За вторник, 22 декабря, лаборатории сообщили о еще 343 больных, среди которых 17 детей:
- 176 – в Мариупольской ОТГ;
- 34 – в Краматорской ОТГ;
- 23 – в Торецкой ОТГ;
- 14 – в Волновахской ОТГ;
- по 13 – в Сартанской и Константиновской ОТГ;
- 11 – в Бахмутской ОТГ;
- по 10 – в Великоновоселковской и Лиманской ОТГ;
- по 6 – в Покровской, Марьинской и Белозерской ОТГ;
- по 5 – в Александровской и Новодонецкой ОТГ;
- 4 – в Никольской ОТГ;
- по 1 – в Часовоярской, Мирноградской, Дружковской, Мангушской, Мирненской, Старомлыновской и Кураховской ОТГ.
Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 33 102 случая заражения COVID-19, из них:
- выздоровел – 22 151 человек (67,6% от всех заболевших);
- на лечении – 10 277 пациентов (30,4%);
- летальных случаев – 674 (2,0%).