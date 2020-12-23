Сводка из зоны ООС за 22 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских военных неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы калибром 122 мм. На этом же направлении противник еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем, и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Луганского и Пивденного НВФ применили минометы калибрами 120 мм и 82 мм, а у Пивденного вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни или здоровью украинским воинам, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева в минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 46 единиц. Обстрелам на горловском направлении подверглись районы поселков шахты имени Гагарина и Михайловка, на мариупольском направлении – окрестности села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Противник применял минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, украинские военные были замечены за инженерными работами в районе подконтрольного киевским властям населенного пункта Опытное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и автоматического станкового гранатомета АГС-17. В результате обстрелов погибли 2 военнослужащих народной милиции».